Усик зміцнив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу – конкуренти в Олександра ті ж самі
Олександр Усик очолює реєстр ESPN незалежно від вагової категорії (P4P).
Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні після впевненої дострокової перемоги над британцем Даніелем Дюбуа у реванші продовжує посідати першу позицію у рейтингу авторитетного американського телеканалу ESPN.
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Усик, як і до цього, випереджає японця Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда, які входять до першої трійки.
У десятці свої позиції покращили два американських боксери – володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон піднявся на сьоме місце, а чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес тепер йде п’ятим.
Найкращі боксери сучасності за версією ESPN незалежно від вагової категорії
1 (1*). Олександр Усик
2 (2). Наоя Іноуе
3 (3). Теренс Кроуфорд
4 (4). Дмітрій Бівол
5 (6). Джессі Родрігес
6 (5). Артур Бетербієв
7 (10). Шакур Стівенсон
8 (7). Сауль Альварес
9 (8). Девід Бенавідес
10. (9) Дзюнто Накатані
* – місце у попередньому рейтингу
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