Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні після впевненої дострокової перемоги над британцем Даніелем Дюбуа у реванші продовжує посідати першу позицію у рейтингу авторитетного американського телеканалу ESPN.

Усик анонсував вихід документального фільму про себе – назвав дату його релізу

Усик, як і до цього, випереджає японця Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда, які входять до першої трійки.

У десятці свої позиції покращили два американських боксери – володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон піднявся на сьоме місце, а чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес тепер йде п’ятим.

Найкращі боксери сучасності за версією ESPN незалежно від вагової категорії

1 (1*). Олександр Усик

2 (2). Наоя Іноуе

3 (3). Теренс Кроуфорд

4 (4). Дмітрій Бівол

5 (6). Джессі Родрігес

6 (5). Артур Бетербієв

7 (10). Шакур Стівенсон

8 (7). Сауль Альварес

9 (8). Девід Бенавідес

10. (9) Дзюнто Накатані

* – місце у попередньому рейтингу

Колишній спарингер Усика та Дюбуа розповів, що допомогло Олександру розбити британця у реванші: "Перегляньте нокаут"