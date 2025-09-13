Український важковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо бою абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) з володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

"У Кроуфорда більше навичок, він працює з обох стійок – правші та шульги. Канело, можливо, сильніший фізично, але Кроуфорд розумніший, він бачить, що відбувається, і миттєво змінює ситуацію.

Якщо Теренс опиняється в незручному положенні – він перемикається. Це працює в боксі. Невеликі боксери, які можуть працювати у двох стійках, мають перевагу. І Кроуфорд – єдиний, хто реально б’є і як правша, і як шульга.

Для мене цей бій 50 на 50. Думаю, усе вирішиться за очками – 12 раундів, рішення суддів", – сказав Усик у коментарі Ring Magazine.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у ніч на 14 вересня у Лас-Вегасі – на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

