Вже за два місяці, 19 липня, в Лондоні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) між Олександром Усиком на Даніелем Дюбуа. Український боксер напередодні опублікував черговий пост у соціальній мережі Instagram.

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На фото Олександр тримає в руках усі свої пояси й стоїть на фоні ангела. "Я не боюся нічого, окрім Господа Бога. Я боюся Його, тому що люблю Його", – підписав світлину Усик.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив на ринг у грудні минулого року, коли вдруге здолав Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. З Дюбуа Олександр вперше зустрічався у серпні 2023-го у Вроцлаві, нокаутувавши британця у 9-му раунді.

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