– У своїй кар'єрі ти переміг багатьох великих британських надважковаговиків. Двічі Ентоні Джошуа, двічі Тайсон Ф'юрі. Тепер це Дюбуа вдруге. Чи буде це важчий бій, ніж у 2023-му?

– Не знаю.

– Наскільки небезпечним для тебе є Даніель Дюбуа цього разу?

– Даніель – молодий хлопець, він небезпечний завжди. Тому що він має хороший удар і прекрасні боксерські навички. Я повинен бути обережним, тому що це бокс. Але я готувався до цього бою. Побачимо в суботу.

Дюбуа крикнув в лице Усику під час дуелі поглядів – ВІДЕО провокації

– Ти думаєш, він знову буде націлений на твій корпус в суботу ввечері?

– Звичайно. Це бокс. Я думаю, так. Та я готовий.

– Ти нокаутуєш його і цього разу? Чи це буде бій на 12 раундів?

– Слухайте, я завжди готуюся до 12 раундів, ми з тренером, з командою. Але якщо буде шанс, я зроблю це.

– Ти віриш, що зупиниш Дюбуа?

– Так, звичайно, – заявив Олександр Усик в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.

Усик розніс Ф'юрі після зустрічі з одіозним росіянином і репосту допису з Путіним: "Він божевільний"