Усик зізнався, чи нокаутує Дюбуа ще раз: "Я готувався до цього"
Олександр Усик поділився своїми планами на реванш проти Даніеля Дюбуа 19 липня.
– У своїй кар'єрі ти переміг багатьох великих британських надважковаговиків. Двічі Ентоні Джошуа, двічі Тайсон Ф'юрі. Тепер це Дюбуа вдруге. Чи буде це важчий бій, ніж у 2023-му?
– Не знаю.
– Наскільки небезпечним для тебе є Даніель Дюбуа цього разу?
– Даніель – молодий хлопець, він небезпечний завжди. Тому що він має хороший удар і прекрасні боксерські навички. Я повинен бути обережним, тому що це бокс. Але я готувався до цього бою. Побачимо в суботу.
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– Ти думаєш, він знову буде націлений на твій корпус в суботу ввечері?
– Звичайно. Це бокс. Я думаю, так. Та я готовий.
– Ти нокаутуєш його і цього разу? Чи це буде бій на 12 раундів?
– Слухайте, я завжди готуюся до 12 раундів, ми з тренером, з командою. Але якщо буде шанс, я зроблю це.
– Ти віриш, що зупиниш Дюбуа?
– Так, звичайно, – заявив Олександр Усик в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.
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