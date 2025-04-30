Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) розпочав кар'єру в Голлівуді, зігравши українця Ігоря Вовчанчина в фільмі від студії A24.

Олександр Усик продовжує підкорювати світ. В перервах між переможними боями у надважкій вазі український чемпіон взяв участь у голлівудській стрічці "Руйнівна машина", де зіграв українського чемпіона зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина.

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Фільм розповідає про життя суперника Вовчанчина – Марка Керра, якого зіграє зірковий Двейн Джонсон. "Скеля" заради цієї ролі змінився до невпізнаваності й неочікувано вразив критиків своєю грою. Також у фільмі, окрім Усика, зіграє номінантка премії Оскар Емілі Блант. Стрічка вийде у прокат 3 жовтня.

Додамо, що до Усика в кіно знімався інший український боксер – Володимир Кличко. Його невеличкі камео можна побачити в фільмах "Одинадцять друзів Оушена" та "Кров'ю і потом" з тим же Двейном Джонсоном.

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