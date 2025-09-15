Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик вийде на поле у складі Світових Легенд проти Легенд Португалії у благодійному матчі.

У понеділок, 15 вересня, на стадіоні Жозе Алваладе у Лісабоні відбудеться благодійний матч Легенд Португалії проти Світових Легенд. Подія збере зірок світового спорту та має на меті зібрати понад 1 мільйон євро для благодійних організацій, серед яких — Український Червоний Хрест.

Особливу увагу українських уболівальників привертає участь у матчі абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, який вийде на поле у складі Світових Легенд, серед яких 3 володарі "Золотого м'яча" – Христо Стоїчков, Кака та Майкл Оуен. Зазначимо що склад Легенд Португалії цікавий тим, що окрім ще одного володаря "Золотого м'яча" – Луїша Фігу, там фігурує Нані, який нещодавно зашкварився участю у російській медіа-лізі.

Склад збірної Легенд Португалії:

Тренер: Коштінья.

Гравці: Рікарду Карвалью, Елізеу, Дані, Нані, Паулета, Вітор Байя, Фабіу Коентрау, Бруну Алвеш, Сімау Саброза, Рікарду Куарежма, Бету, Босінгва, Луїш Фігу, Маніше, Нуну Гомеш, Пепе, Жорже Андраде, Деку, Тьягу Мендеш, Елдер Поштіга.

Склад збірної Світових Легенд:

Тренер і гравець: Роберто Карлос.

Гравці: Хав’єр Дзанетті, Кака, Георге Хаджі, Хенрік Ларссон, Петр Чех, Карлес Пуйоль, Юрій Джоркаефф, Йоргос Карагуніс, Майкл Оуен, Едвін ван дер Сар, Джон Террі, Гаїска Мендьєта, Марек Гамшік, Хав’єр Савіола, Марко Матерацці, Крістіан Карембе, Красимір Балаков, Алессандро Дель П’єро, Христо Стоїчков.

