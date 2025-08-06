Український боксер Олександр Усик, який є вже дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні, залишається лідером оновленого рейтингу боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного видання Sports Illustrated.

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"Усик – номер один. Крапка. Абсолютний чемпіон у першій важкій вазі, дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі, дві над Ентоні Джошуа і два нокаути над Дюбуа, останній з яких був більш переконливим нокаутом, ніж перший. Можна скільки завгодно сперечатися про спадщину Усика, але мало хто з бійців у будь-якій ваговій категорії і в будь-яку епоху може похвалитися таким багатим послужним списком, сповненим найкращих суперників", – йдеться в резюме Sports Illustrated до кандидатури Усика.

Рейтинг P4P від Sports Illustrated

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Дмітрій Бівол

5. Джессі Родрігес

6. Шакур Стівенсон

7. Сауль Канело Альварес

8. Дзунто Накатані

9. Девід Бенавідес

10. Артур Бетербієв

Усик, нагадаємо, 19 липня у Лондоні виграв нокаутом у Даніеля Дюбуа та вдруге завоював титул абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

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