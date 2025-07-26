– Коли зараз перед боями грає національний гімн, чи відчувається це ще важливішим? Чи відчувається це інакше після всього, що сталося з Україною та Росією? Чи відчуваєш ти більше сили, коли слухаєш його перед боєм?

– Це завжди було для мене особливим, бо це гімн моєї країни, яку я представляю, де я народився і де я живу. Тож це завжди було для мене особливим.

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Але я б змінив деякі фрази в гімні. Я кажу правду про це, тому що мені не подобаються деякі фрази. Вони не відповідають реальності життя. Але у нас є неймовірний гімн, і він завжди мене мотивує, – сказав Усик в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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