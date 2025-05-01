Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) продемонстрував свою вірність житомирському Поліссю під час підготовки до бою з Даніелем Дюбуа.

Підготовка до бою Усик – Дюбуа триває повним ходом. Тепер українець разом зі своєю командою завітав на лондонський Вемблі в межах промо-кампанії до бою.

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Олександр опинився на трибунах легендарного стадіону, де по-вовчому завив. Варто додати, що Усик також є гравцем житомирського Полісся (за яке, щоправда, офіційно, так і не зіграв), тож цей жест можна вважати своєрідною підтримкою футбольного клубу від хевівейта.

Нагадаємо, що бій-реванш Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня. В першому поєдинку, який відбувся 26 серпня 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді.

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