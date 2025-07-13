Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) завершив тренування та вирушив до Лондона на бій-реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик виклав групове фото з командою на своїй сторінці в Instagram.

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"Наступна зупинка – Лондон", – підписав допис боксер.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе бій-реванш проти чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Усик та Дюбуа вже зустрічалися в ринзі у 2023 році. Тоді українець переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

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