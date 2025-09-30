Студія A24 в TikTok опублікувала сцену з фільму "Руйнівна машина" за участі Олександра Усика.

У цьому ролику аудиторію ближче познайомили з персонажем Ігоря Вовчанчина, якого грає український непереможний боксер. Неочікувано глядачі почули українську мову в фільмі – це були слова перекладачки, завдяки якій Вовчанчин спілкувався з Марком Керром, головним героєм фільму.

В сцені персонажі Скеллі Джонсона та Усика просять вибачення один в одного за невеличке зіткнення головами у клінчі під час спарингу. Керр пропонує Вовчанчину сфотографуватися на знак дружби. Цікаво, що навіть у фільмі Усик порадував вболівальників своєю фірмовою усмішкою та сміхом.

"Двійка найкращих", – підписали відеоролик.

Світова прем'єра фільму запланована на 3 жовтня, а в Україні стрічка вийде у прокат 10 жовтня.

Усик разом зі Скелею Джонсоном презентував фільм "Руйнівна машина" на фестивалі в Торонто