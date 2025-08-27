– Ти був здивований, що Усик став королем надважкої ваги?

– Він заслуговує на повагу всього світу, він знавець боксу, дуже технічний боксер, він заслужив бути чемпіоном світу. Але найкращим я його не вважаю, поки я в боксі. Коли я піду з боксу, тоді й скажу, чи він найкращий, чи ні. Зате Усик знає, хто такий "Кінг-Конг" і який у "Кінг-Конга" бокс.

Український боксер обрав найцікавішого суперника для Усика: "Ітаума молодий, зелений"

– Як треба боксувати з Усиком, щоб його перемогти?

– Я вже сказав, що він дуже технічний боксер, і тільки так само технічно можна його перемогти. Інакше він продовжить володіти титулами.

– Усику зараз запропонували бій із британським перспективним боксером Мозесом Ітаумою. Чи погодився б він?

– Сам Ітаума публічно заявив, що готовий боксувати зі мною, але йому дають легких боксерів. Кажуть, що "Кінг-Конг" уже старий, що вони знають, що я для них небезпечний. Кажуть, що я "дідусь". Тоді чому не підписують зі мною контракт? У мене є ім’я в боксі, а йому дають невідомих боксерів, – сказав Ортіс в інтерв'ю YouTube-каналу Студія Боксу Віктора Ялимова.

До слова, 46-річний кубинець володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBA (2015-2016) та двічі був претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBC (2018, 2019) у надважкій вазі.

Зірковий український боксер отримав чергового суперника – повернеться на ринг після поразки