"Сьогодні весь світ спостерігатиме за подіями на Алясці. Але зустріч президента Трампа з Путіним – це не боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона, не шоу і навіть не ділові переговори. Ми всі хочемо миру – міцного та стабільного. Ми хочемо зростати як люди та як нація, економічно та технологічно, живучи в мирі та християнській любові. Не в страху та терорі. Я хочу, щоб діти не лише в Україні, а й в решті Європи та Сполучених Штатах жили без цього страху.

І щоб це сталося, саме Росія повинна відчувати страх. Ворог повинен знати: кожен крок вперед буде болісним і безглуздим. Це єдиний спосіб зупинити того, хто не визнає ні правил, ні честі. Справжній мир настане лише коли ворог зрозуміє: він не піде далі, коли кожен його удар зустріне ще сильніший контрудар, коли ціна наступу стане занадто високою.

Я часто кажу: "Якби розмір мав значення, царем звірів був би слон". Так, Росія велика. Але Сполучені Штати – це лев. І зараз саме Дональд Трамп може показати росіянам, хто справжній король джунглів. І хто має справжню владу. Тож сьогодні я ваш уболівальник, пане Президенте. Я сподіваюся на вашу перемогу – нокаутом", – наводить слова Усика журналістка Кейтлін Дурнбос.

