Британський боксер у надважкій вазі Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився думками щодо потенційного бою Мозеса Ітауми проти Олександра Усика.

Напередодні Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) переміг Ділліана Вайта (31-4, 21 КО), відправивши того в нокаут ще в першому раунді.

"Усик переможе малого, Усик його вб’є", – цитує Чісору Ring Magazine.

Додамо, що 20-річний боксер вже озвучив претензії на титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Першим претендентом на чемпіонський пояс є новозеландець Джозеф Паркер.

