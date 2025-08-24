У суботу, 23 серпня, на стадіоні імені Баннікова в Києві відбулася благодійна футбольна гра між Металістом 1925 та Хартією, повідомляє прес-служба Металіста 1925. У матчі взяли участь багато відомих людей, зокрема співак Святослав Вакарчук, поет Сергій Жадан, боксер Олександр Усик та дзюдоїстка Дар'я Білодід.

"Усик вже зустрівся з усіма крутими бійцями": Шатернікова закликала чемпіона завершити кар'єру

Металіст 1925 придбав право на проведення цього матчу за "200 тисяч доларів США". Всі кошти були спрямовані на закупівлю сучасного безпілотного комплексу "Fly Eye 2.0" для підрозділів, які захищають Харківщину.

"Для нас участь у цьому матчі була не просто спортивною подією, а важливою місією. Ми виграли право на його проведення на благодійному аукціоні, а всі кошти було спрямовано на підтримку воїнів, які боронять Харківщину. Але не менш важливо для нас було передати це право тим, хто сьогодні найбільше потребує радості та світлих емоцій – дітям нашого регіону, які постраждали від війни.

Ми щиро співчуваємо малечі, яка пережила такі важкі випробування, і дуже хотіли подарувати їм відчуття свята, можливість побачити улюблених зірок та відчути, що про них пам’ятають і дбають. Сподіваємося, що цей матч став для них джерелом радості, натхнення та незабутніх вражень, які залишаться з ними надовго", – сказав президент Металіста 1925 Богдан Бойко.

До слова, раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести бій проти новозеландця Джозефа Паркера. Однак українець попросив організацію відкласти захист титулу через травму спини та втому.

Усик – Паркер: стало відомо, коли WBO ухвалить рішення щодо відтермінування перемовин