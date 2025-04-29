Олександр Усик показав, що вміє майстерно працювати руками не лише на боксерському рингу.

Команди Усика та Дюбуа після підписання контракту на реванш за абсолют разом прийшли у лондонський офіс компанії TalkSport для проведення медіазаходів.

Дюбуа штовхнув Усика на битві поглядів – відео сутички на Вемблі

У одній з кімнат раптово зламалася лампа. Усик попросив дати йому викрутку і після кількох хвилин маніпуляцій повернув світло. "Де мої гроші?" – жартома сказав український чемпіон під оплески присутніх.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Українець сподівається знову стати абсолютним чемпіоном, забравши пояс IBF, який опинився в руках британця лише після добровільної відмови Олександра.