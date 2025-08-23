– Олександр уже зустрівся з усіма крутими бійцями у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. Тому я б хотіла, щоб він, перебуваючи на олімпі, оголосив про завершення своєї кар'єри. Я відчуваю саме так, адже добре розумію Усика. Він усе своє доросле життя постійно тренується та змагається, і так по колу. Вже хочеться, щоб він просто пожив цивільним, простим і неспортивним життям.

"Не у 80 років же йому виходити у ринг": Шатернікова пояснила, чому повернення Володимира Кличка в бокс затримується

– У ЗМІ активно приписують молодого Мозеса Ітауму у потенційні суперники Олександру Усику. Що можете сказати з цього приводу?

– Не думаю, що у команді Ітауми погодяться на бій проти Усика. Якщо у тебе є діамант, то дай йому визріти, розвивай його покроково, а не кидати одразу на поталу Усику. Це повна маячня, – сказала Шатернікова в інтерв'ю 24 каналу.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера. Українець попросив WBO відтермінувати бій через травму спини.

19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Олександр став першим боксером з часів Мохаммеда Алі, кому підкорилося це досягнення.

Усик – Паркер: стало відомо, коли WBO ухвалить рішення щодо відтермінування перемовин