Чинний абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик вже не є лідером рейтингу найсильніших боксерів сучасності незалежно від вагової категорії (P4P) за версією видання The Ring.

Українського чемпіона з першої сходинки потіснив американський боксер Теренс Кроуфорд, який минулого вікенді виграв у Сауля Канело Альвареса та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Кроуфорд піднявся та три позиції та тепер йде першим у реєстрі. Усик вже не перший після майже півтора року лідерства.

Канело, програвши Кроуфорду, посідає не восьме місце, а десяте. З другої позиції на третю перемістився абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, який 14 вересня переміг представника Узбекистану Муроджона Ахмадалієва

Рейтинг Pound-for-pound (версія The Ring):

1. (3*) Теренс Кроуфорд (США)

2. (1) Олександр Усик (Україна)

3. (2) Наоя Іноуе (Японія)

4. (4) Дмітрій Бівол

5. (5) Артур Бетербієв

6. (6) Джессі Родрігес (США)

7. (7) Дзунто Накатані (Японія)

8. (9) Шакур Стівенсон (США)

9. (10) Девід Бенавідес (США)

10. (8) Сауль Альварес (Мексика)

* – місце у попередній версії рейтингу

️ Terence Crawford moves up to #1 in The Ring’s latest pound-for-pound rankings after his stunning display against Canelo Alvarez. pic.twitter.com/myUYipK8lr — Ring Magazine (@ringmagazine) September 15, 2025

