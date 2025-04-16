"Дюбуа? Я даю йому великі шанси. У мене Усик все одно буде фаворитом, але у Даніеля є шанс у бою. Той удар нижче пояса... Особисто я вважаю, що він бив за правилами. Я вважаю, що удар був нормальним, а Усик скористався ситуацією.

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Бій був у Польщі, близько до України, і він був практично домашнім бійцем. Він просто використав свій досвід: відпочив, перегрупувався і повернувся до бою, і ми бачили, що трапилося – він виграв. Я думаю, якби рефері почав би відлік, то Усик би встав і продовжив боксувати. Він використав свою мудрість, досвід, показавши, що удар був нижче.

Даніель зараз боєць краще, ніж він був тоді. Я думаю, це все робота, яку він продовжує виконувати з Доном Чарльзом та Кіраном Фарреллом, якого часто не згадують. У них просто чудова міцна команда", – поділився Фремптон у коментарі BoxNation.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа вже зустрічалися між собою у серпні 2023 року. Тоді українець переміг суперника нокаутом у дев'ятому раунді.

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