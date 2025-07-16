– Алекс Красюк співпрацював з вами довгі роки, ви разом мали фантастичну історію разом. Тепер ви не співпрацюєте з ним?

– Послухайте, ми не розривали відносини з Алексом. Я будую бізнес – [компанію] USYK-17. Красюк працює з цією компанією.

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Ми припинили стосунки в боксі, але Красюк допомагає мені з іншою роботою. Ми пропрацювали разом 12 років, ми виграли великі трофеї. Ми продовжимо співпрацювати, але в інших сферах, – заявив Олександр Усик в інтерв'ю для The Stomping Ground.

Нагадаємо, що 22 червня Усик офіційно оголосив, що Красюк більше не буде його промоутером. Вони працювали разом 12 років.

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