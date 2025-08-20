Усик прокоментував поєдинок Ітауми проти Ділліана Вайта, який завершився перемогою Мозеса вже у першому раунді.

Тренер Ітауми закликав Усика прийняти бій зі своїм підопічним – назвав несподівану причину

"Чудовий хлопець, чудовий бій. Я думаю, що Ітаума – це майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець. Так, безперечно, він готовий до бою зі мною", – сказав Усик для BoxNation.

Нагадаємо, раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив про бажання провести бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Втім, сам британець після перемоги над Ділліаном Вайтом заявив, що ще не готовий до поєдинку з Олександром.

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?