Команди Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відразу взялися накручувати напругу після підтвердження реваншу за звання абсолютного чемпіона у хевівейті.

Чергова суперечка спалахнула між українським чемпіоном і Джорджем Фоксом – колишнім хевівейтером та сином тренера Даніеля Дюбуа.

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Британець вкотре почав доводити Усику, що удар нижче пояса у першому бою був легальним. Олександр наводив свої аргументи, а в кінці запропонував Фоксу після реваншу з Дюбуа зійтися в центрі Лондона "стінка на стінку" по 4 члени з кожної команди. Відповідь Джорджа була зухвалою.

"Мені б це дуже сподобалося, повір мені, брате. Але я скажу тобі одне. Бокс – це бокс, але от життя це зовсім інша штука. В житті я вирву очі з твоєї голови, а твій язик буде висолоплений з рота. Можеш забути про цю ідею, залишайся у боксі", – розповідав Фокс, викликавши посмішку Усика.

️George Fox (heavyweight boxer and son of Don Charles) clashes with Oleksandr Usyk who challenges him to a 4vs4 street fight!pic.twitter.com/Q56IEKz9G7 — Dev Sahni (@devsahni) April 28, 2025

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Перший бій між боксерами у 2023 році завершився перемогою українця технічним нокаутом у 9 раунді.