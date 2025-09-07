Наступним суперником Олександра Усика має стати американський блогер та шоумен Джейк Пол, який нещодавно розпочав боксерську кар'єру. Цікаво, що він кидав виклик українському хевівейту на поєдинок за правилами ММА.

"Якщо Джервонта виграє, то відправить мене назад на YouTube": Джейк Пол – про бій з Девісом

"Джейк Пол найближчим часом знову вийде на ринг. А потім ми побачимо. Думаю, у 2026 році ми можемо розглянути варіант із боєм за правилами в ММА", – цитує Лапіна SecondsOut.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Усик виграв нокаутом у Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Одразу після бою на ринг до Усика піднявся Джейк Пол, з яким українець провів дуель поглядів.

