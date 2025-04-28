– Я дуже радий бути представником України. Не тільки в спорті. Як чоловік. Я знаю багато людей, які живуть в Україні. Це дуже добрі люди. В Україні у нас кажуть хлібосольні. Українці дуже веселі музика, національна кухня, традиції.

Усик відреагував на реванш з Дюбуа за право стати абсолютним чемпіоном, зробивши погрозу британцю

Зараз у нас є проблеми, тому що Росія окупувала моє місто, частину моєї країни. Українці дуже дружелюбні, але коли ви окупували нашу територію – зараз ми боремося усією країною. Усі: діти, юнаки, жінки, батьки, діди. Усі. Я дякую моєму Господу, Ісусу, за те, що я народився в Україні. Для мене це велика можливість.

– Є припущення, що кінець війни може наблизитися, якщо Україна віддасть землю росіянам. Ви можете собі уявити, що це станеться?

– Я не політик і не хочу ним бути. Але у світі дуже багато таких спірних ситуацій. Тоді давайте хай всі, у кого є спірні ситуації, забирають якісь землі. Тоді у світі буде хаос. Якщо у нас є правила, які встановлені міжнародними конвенціями, їх не можна порушувати. Не можна просто взяти і забрати чужий шматок землі, – сказав Усик для TalkSport.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе наступний поєдинок 19 липня проти чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа.

Дюбуа штовхнув Усика на битві поглядів – відео сутички на Вемблі