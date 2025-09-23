Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24–0, 15 КО) впевнений, що український аматорський бокс має перспективи.

"Мені здається, що потрібно збільшити можливості для українських боксерів, оскільки в нас був дуже великий простій. Вони не боксували. У нас триває війна, і величезна кількість хлопців не мають змоги обмінюватися досвідом з суперниками на міжнародних змаганнях.

Щоб показувати високі результати у світовому боксі, потрібно переформатувати все, що відбувалося у нашому боксі, і будувати це все по-новому.

Я готовий допомагати тим людям, які справді хочуть змінити український бокс. Ми не будемо йти туди, де нас ніхто не кликав. Ми не збираємось нав'язуватися тим, хто не хоче нічого змінювати. Якщо нас попросять – без проблем, ми допоможемо", – розповів Усик Exceed Boxing.

