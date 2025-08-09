"Не думаю, що хтось інший має такі здібності, які є в Ітауми. Чого йому бракує так це досвіду, але він компенсує це здібностями.

Усик? Ітаума не готовий до такого боксера. Людина, яка не пройшла шість чи сім раундів, жодним чином не готова до такого бою", – цитує Беллью SecondsOut Boxing News.

Нагадаємо, Мозес Ітаума – англійський боксер-професіонал нігерійського походження, що виступає у важкій ваговій категорії. Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі та WBA International (2024) у важкій вазі. "Проспект року" (2024) за версією журналу The Ring.

До слова, у боксі проспектом вважається будь-який молодий (у віці приблизно до 35 років) боксер-професіонал, який у перспективі найближчих декількох років має великі шанси поборотися за титул чемпіона світу і завоювати його за версією як мінімум однієї з професійних боксерських організацій (WBC, WBA, WBO, IBF).

