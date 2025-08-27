Чинний абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик разом зі своєю дружиною Єкатериною організували благодійний вечір, метою якого була допомога дітям з Миколаєва, які через війну втратили батьків.

IBF провела промоутерські торги бою потенційних суперників Усика

Захід відвідали зірки українського шоу-бізнесу, зокрема, Надя Дорофєєва, DREVO, Іво Бобул, Монатік тощо. Втім, як з’ясувалося, запалювали не лише вони, а й і Усик – він активно танцював та виконував пісні.

Так, разом із Дорофєєвою він видав шалений танець, а з Бобулом виконав дуетом легендарну пісню "Розмова з тобою".

Відео танцю та пісні Усика активно збирає в TikTok тисячі переглядів.

Український боксер обрав найцікавішого суперника для Усика: "Ітаума молодий, зелений"