Олександр Усик розважав публіку жартами після впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона хевівейту.

"Ми готували комбінації. Ви знаєте, назва удару – це "Іван". Ось цей удар лівою. Спершу хук, а тоді "Іван".

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Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий козак. "Як тебе звати? Іван". Це важкий удар", – розповів Усик на прес-конференції після поєдинку.

Нагадаємо, для 38-річного українця це друга перемога нокаутом у супертяжах. Попередня була також проти Дюбуа 2 роки тому.

Усик розповів, що нокаутував Дюбуа секретним ударом, який має назву «Іван»



«Цей удар називається “Іван”. Іван — це міцний український чоловік, який живе в селі й працює на фермі. Великий чоловік, як козак» pic.twitter.com/6EEhmD0cqB — Breaking News (@breakingUAnews) July 20, 2025

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону