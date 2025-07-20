Усик вигадав кумедну назву удару, яким прибив Дюбуа (ВІДЕО)
Олександр Усик розважав публіку жартами після впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона хевівейту.
"Ми готували комбінації. Ви знаєте, назва удару – це "Іван". Ось цей удар лівою. Спершу хук, а тоді "Іван".
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Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий козак. "Як тебе звати? Іван". Це важкий удар", – розповів Усик на прес-конференції після поєдинку.
Нагадаємо, для 38-річного українця це друга перемога нокаутом у супертяжах. Попередня була також проти Дюбуа 2 роки тому.
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