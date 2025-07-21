Український боксер Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, зібравши в себе всі пояси дивізіону після перемоги в реванші над британцем Даніелем Дюбуа ввечері 19 липня в Лондоні на Вемблі. Виграв українець в екс-чемпіона IBF нокаутом у п'ятому раунді.

Усик ризикує швидко втратити статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі – відома причина

Усик після перемоги над Дюбуа, згідно з даними Sport Bible, отримав відсторонення від боксу. Повідомляється, що такий бан є поширеною практикою після поєдинку. Олександру заборонено виходити на ринг щонайменше сім днів. Дюбуа, своєю чергою, після нокауту отримає відсторонення на термін від 30 до 60 днів. Обидва боксери повинні будуть пройти поглиблене медичне обстеження, щоб переконатися у відсутності серйозних травм. Після огляду стануть відомі точні терміни відсторонення від боксу Усика і Дюбуа.

Усик нарвався на жорстку критику бійця Азова – той перерахував зашквари боксера, пов'язані з окупацією Криму Росією