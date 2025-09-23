Олександр Усик в TikTok не оминув тему "Золотого м'яча". Український чемпіон перед початком церемонії виклав відео, в якому порівняв себе з головними претендентами на нагороду.

"Ми всі знаємо, хто повинен отримати "Золотий м'яч". Рафінья? Усман Дембеле? Ламін Ямаль? Справжній переможець – Усик!" – йдеться у відео з нарізкою гри Олександра у футбол.

Нагадаємо, що Усик у 2023 році зіграв у товариському матчі за житомирське Полісся, з яким досі має чинний контракт. А 15 вересня український боксер вийшов на заміну у товариському матчі легенд світу проти Португалії.

"Золотий м'яч-2025" в підсумку отримав зірка ПСЖ Усман Дембеле.

