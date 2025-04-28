Вчора стало відомо, що бій Усик – Дюбуа таки відбудеться 19 липня на лондонському Вемблі.

Команда Усика офіційно оголосила дату реваншу з Дюбуа

"Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути", – наводить слова Усика Ringmagazine.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року – тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді. У 5 раунді Даніель відправив українця на канвас ударом нижче пояса, хоча команда британця запевняла, що удар був легальним. Після цього Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, а Даніель боксував проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа, перемігши усіх нокаутом.

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