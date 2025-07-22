Олександр Красюк перестав впливати на боксерську кар'єру Олександра Усика, але остаточно не розірвав ділових стосунків.

Колишній промоутер поділився деякими подробицями бізнесу, про який раніше натякав триразовий абсолютний чемпіон світу.

Усик вперше публічно пояснив причину відходу Красюка: "Допомагає мені з іншою роботою"

"Ви бачили нове лого на його шортах. Це U17 – новий бренд здорового харчування, який ми нещодавно запустили. Перше відкриття відбулося в Україні кілька днів тому. Решта буде упродовж наступних місяців у Європі, Америці, Близькому Сході, Британії, звісно. У нас будуть деякі надзвичайні речі.

Як казав Усик своїм вболівальникам: "Ви дали мені силу, міць. І тепер настав час поділитися цим з вами". Це слоган, ідея проекту", – розповів Красюк у коментарі Boxing King Media.

Нагадаємо, 22 червня Усик перед реваншем з Дюбуа офіційно оголосив, що Красюк більше не буде його промоутером. Вони працювали разом 12 років.