Олександр Усик напередодні поєдинку з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона хевівейту не хоче витрачати час на порожні балачки.

Боксери провели офіційну церемонію зважування, на якій українець показав рекордні цифри у своїй кар'єрі – 227,3 фунта (103,1 кг). Після цього Усик дав коротенький коментар.

– Один бій до того, щоб стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. Що для тебе означає ця можливість?

– Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимось завтра. Дуже дякую. Слава Україні! – сказав Усик, якого гучно підтримала публіка в залі.

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Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі, початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

Боксери вже зустрічалися в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді, хоча перед цим у п'ятому пережив неприємні хвилини через удар британця нижче пояса.

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