Олександр Усик після укладання контракту на реванш продовжує розважатися з командою Даніеля Дюбуа.

Промоутер британця Френк Воррен на прес-конференції продовжував розповідати журналістам про легальність удару нижче пояса українця у першому бою і переконував, що цього разу Дюбуа точно розбереться з Усиком.

Усик влаштував жорстку суперечку з членом команди Дюбуа: "Я вирву очі з твоєї голови"

У цей момент Олександр нишком підкрався ззаду, поплескав очільника Queensberry Promotions по плечу і запропонував парі, інформує The Ring.

Усик: Де мій автомобіль?

Воррен: Я ж сказав тобі: куплю коня і воза, якщо програєш. Машина, якщо виграєш.

Усик: Bentley. Я виграю. Яка модель... Bentley Bentayga, чудова машина (вартість сягає 250 тисяч фунтів або 340 тисяч доларів).

Воррен: Готовий розщедритися лише на седан Bentley T-Series 1970-х років випуску.

Егіс Клімас (менеджер Усика): На твоєму місці, Френку, я подарував би йому машину вже сьогодні.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Перший бій між боксерами у 2023 році завершився перемогою українця технічним нокаутом у 9 раунді.