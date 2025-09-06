Олександр Усик посів 4-те місце у рейтингу найкращих боксерів ХХІ століття від ESPN.

ESPN опублікувало рейтинг найкращих боксерів ХХІ століття – тих, хто виходив у ринг із 2000 року.

У топ-5 потрапив абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24–0, 15 KO), який посів 4-е місце. Попереду українця лише легенди сучасного боксу – Флойд Мейвезер, Менні Пак’яо та Бернард Хопкінс. П’ятірку замкнув мексиканець Сауль Альварес.

До списку увійшли ще троє представників України. Василь Ломаченко розташувався на 14-й позиції, а брати Віталій та Володимир Клички посіли 19-те і 22-ге місця відповідно.

Таким чином, одразу чотири українські боксери опинилися серед 25 найсильніших боксерів світу за останні два десятиліття, що підкреслює значний внесок України у світовий бокс.

Повний топ від ESPN виглядає так:

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пак’яо

3. Бернард Хопкінс

4. Олександр Усик

5. Сауль Альварес

6. Андре Ворд

7. Теренс Кроуфорд

8. Хуан Мануель Маркес

9. Рой Джонс

10. Наоя Іноуе

11. Геннадій Головкін

12. Джо Кальзаге

13. Ерік Моралес

14. Василь Ломаченко

15. Оскар Де Ла Хойя

16. Роман Гонсалес

17. Тайсон Ф’юрі

18. Мігель Анхель Котто

19. Віталій Кличко

20. Марко Антоніо Баррера

21. Кеті Тейлор

22. Володимир Кличко

23. Кларісса Шилдс

24. Рональд Райт

25. Тімоті Бредлі

