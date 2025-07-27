– Ви були тим, хто, маючи менші габарити, піднявся з середньої ваги до надважкої та виграв титул чемпіона світу – один із небагатьох, кому це вдалося. Як хтось може перемогти Олександра Усика? Чи повинен це бути той, хто підійметься у вазі, а не великий природний надважковаговик?

– Ні, більші хлопці теж можуть його перемогти – просто потрібен правильний план на бій. Ніхто з них не виходить із правильним планом. Я не збираюся його розкривати – це не моя робота. Але щоб битися з Усиком, треба мати правильний план. Якщо його немає – він тебе знищить.

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Якщо ти просто виходиш, щоб його нокаутувати – він тебе знищить. Більшість із них думає: "О, він маленький, прийшов із нижчої вагової категорії, я його винесу". Це неправильно. Ти його не нокаутуєш. Він уже бився з хлопцями, які били навіть сильніше, ніж більшість із цих надважковаговиків, і вони нічого не змогли з ним зробити. Бо ці хлопці – одні з найсильніших панчерів, яких я бачив за останній час, і навіть вони не дали йому справжнього спротиву. Тож думати, що один удар вирішить усе – це не спрацює.

– Якщо ми говоримо про Усика, то як би ви його поставили у списку найкращих боксерів за всю історію? Цього тижня всі цим займаються, правда ж? Чи маєте ви власну думку з цього приводу?

– Ні, я насправді не маю чіткої думки з цього приводу. Але він точно у топі – десь між сьомим і п’ятим місцем. Бо він досягнув того, чого нікому раніше не вдавалося. Не кажучи вже про те, що рівень надважкої ваги зараз не такий, як був колись.

Але те, як він це зробив – став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а тепер абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це багато про що говорить. Мало хто таке зробив. Тож сам факт, що він це зробив, вже має ставити його у топ-5", – поділився Рой Джонс-молодший у інтерв'ю talkSport.

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