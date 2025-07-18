Олександр Усик (23-0, 14 КО) і Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) провели традиційну процедуру зважування напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Боксери стали на ваги сьогодні, 18 липня, за день до суперпоєдинку на лондонському стадіоні Вемблі.

Усик – Дюбуа 2: де і коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

38-річний Усик показав вагу 227,3 фунта (103,1 кг). 27-річний Дюбуа очікувано виявився важчим – 243,8 фунта (110,6 кг).

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня, початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

Боксери вже зустрічалися в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді, хоча перед цим у п'ятому пережив неприємні хвилини через удар британця нижче пояса.

Реванш між Усиком та Дюбуа знову закінчиться нокаутом – ВІДЕО