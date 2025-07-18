Чинний чемпіон світу з боксу WBA, WBO, WBC, IBO в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0; 14 КО) постав у кліпі в образі головного героя.

"Навіть Ф'юрі не вдалося зробити це": відомий промоутер оцінив шанси Усика та Дюбуа в реванші

Як відомо, увечері в суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні Вемблі Усик проведе реванш із британцем Даніелем Дюбуа. На кону в поєдинку стоятиме титул абсолютно чемпіонату хевівейту.

У серпні 2023 року Олександр Усик виграв у Дюбуа перший бій. Українець переміг достроково нокаутом у дев'ятому раунді.

Топ-5 боїв Дюбуа на профі-рингу