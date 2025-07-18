Усик став головним героєм нового кліпу відомого українського співака – ВІДЕО
11:02 - Читати іншою мовою
Артем Пивоваров випустив кліп на пісню Fight for Life.
Чинний чемпіон світу з боксу WBA, WBO, WBC, IBO в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0; 14 КО) постав у кліпі в образі головного героя.
"Навіть Ф'юрі не вдалося зробити це": відомий промоутер оцінив шанси Усика та Дюбуа в реванші
Як відомо, увечері в суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні Вемблі Усик проведе реванш із британцем Даніелем Дюбуа. На кону в поєдинку стоятиме титул абсолютно чемпіонату хевівейту.
У серпні 2023 року Олександр Усик виграв у Дюбуа перший бій. Українець переміг достроково нокаутом у дев'ятому раунді.
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