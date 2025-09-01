"Невже війна вже закінчилася, що ти влаштовуєш такі публічні події?

Усик виконав шалений танець з Дорофєєвою та заспівав із зіркою естради – відео збирає тисячі переглядів

Мені от немає чого святкувати. Я, як депутат, думаю про свій народ та треную безплатно латвійців, щоб моя країна була сильно. Якщо чесно, я взагалі не бачу приводу для танців", – написав Брієдіс на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, Олександр Усик разом зі своєю дружиною Єкатериною організували благодійний вечір, метою якого була допомога дітям з Миколаєва, які через війну втратили батьків. Захід відвідали зірки українського шоу-бізнесу, зокрема, Надя Дорофєєва, DREVO, Іво Бобул, Монатік тощо. Разом із Дорофєєвою Усик видав шалений танець, а з Бобулом виконав дуетом легендарну пісню "Розмова з тобою".

На такі гульки абсолютного чемпіона світу також звернула увагу Всесвітня боксерська організація, яка зобов'язала спортсмена надати оновлений медичний висновок (раніше WBO пішла на поступки українцю і дозволила відтермінувати обов'язковий захист поясу з Джозефом Паркером).

До слова, у січні 2018 року Брієдіс у боротьбі за титули WBC і WBO і вихід у фінал турніру Суперсерії боксував з Усиком і згідно з рішенням суддів зазнав поразки, яка стала першою для спортсмена.