Усик зізнався, що сказав Дюбуа після перемоги над ним у реванші: "Було бажання його підтримати"
Олександр Усик виграв у британця достроково у п’ятому раунді.
Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Усик зізнався, що пообіцяв чемпіонський титул Даніелю Дюбуа після перемоги над ним у реванші.
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"Я сказав Дюбуа: "В тебе ще буде шанс виграти пояс, але після того, як я піду". Хлопець просто пропустив панч "Іван", засмутився і по-людськи було бажання його підтримати", – розповів Усик у відео на YouTube-каналі "ПравдаТУТ Львів".
Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбувся 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі та завершився перемогою українця нокаутом у п’ятому раунді.
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