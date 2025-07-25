Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Усик зізнався, що пообіцяв чемпіонський титул Даніелю Дюбуа після перемоги над ним у реванші.

Усик відсторонений від боксу після нокауту Дюбуа в реванші – названо причину

"Я сказав Дюбуа: "В тебе ще буде шанс виграти пояс, але після того, як я піду". Хлопець просто пропустив панч "Іван", засмутився і по-людськи було бажання його підтримати", – розповів Усик у відео на YouTube-каналі "ПравдаТУТ Львів".

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбувся 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі та завершився перемогою українця нокаутом у п’ятому раунді.

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