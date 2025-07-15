– Тайсон Ф'юрі в Стамбулі заявив, що хоче влаштувати третій бій з вами.

– Мені не подобається Тайсон Фʼюрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців – Умара Кремльова. Це поганий хлопець, що допомагає армії РФ. Це моя думка, але, на жаль, Тайсон чомусь підтримує його.

Дюбуа крикнув в лице Усику під час дуелі поглядів – ВІДЕО провокації

Тайсон Ф’юрі – не бідний, він багатий, але я не знаю, чому він це все робить. Я не можу засуджувати Тайсона, але просто не знаю, що з ним відбувається.

Він хоче третій поєдинок? Я не думаю зараз про нього. Ф'юрі розповідає вже щось про бій у 2026, бігає, кричить, але він божевільний. Тайсоне, ми поговоримо після бою (проти Дюбуа), – заявив Усик в інтерв'ю The Stomping Ground.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі нещодавно зашкварився зустріччю з президентом IBA Умаром Кремльовим, а також репостив дописи, в яких прославлялись дії Путіна та РПЦ.

Ф'юрі зашкварився репостом допису про Путіна