Олександр Усик з нетерпінням очікує, коли на широкі екрани вийде стрічка за його участю.

У травні 2024 року стало відомо, що український чемпіон з боксу отримає роль у фільмі "The Smashing Machine" ("Руйнівна машина"). Усик зіграв легендарного земляка Ігоря Вовчанчина – колишню зірку організації PRIDE, яка у дев'яностих-нульових проводила бої в Японії. Головний герой "The Smashing Machine" – інший культовий боєць MMА Марк Керр, якого втілив голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон.

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"З дитинства мріяв про кіно… Це було круто. "Скеля" – неймовірна людина. Як і вся знімальна команда – справжні професіонали", – цитує Усика sportbusiness.

За словами українця, "The Smashing Machine" – фільм про сильні емоції, які змушують переживати, співчувати та надихатися. Прем’єра стрічки у США запланована на 3 жовтня 2025 року.