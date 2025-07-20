Українець нокаутував Даніеля Дюбуа, знову зібрав усі головні пояси надважкої ваги (WBC, WBA, IBF і WBO) та повернув собі звання абсолютного чемпіона. Втім, незабаром 38-річний Усик ризикує втратити цей статус без бою, як це вже було у 2024-му. Тоді Усик залишив вакантним пояс IBF заради проведення реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Усик – Дюбуа 2 – відеоогляд бою, який знову зробив українця абсолютним чемпіоном

Тепер Олександр зобов'язаний проводити захист за лінією WBO (Світова боксерська організація) проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Бій з новозеландцем мав відбутися ще перед поєдинком проти Дюбуа, однак WBO погодилася "посунутися" на певний термін. Після повернення абсолюту Усик все ж мусить битися з Паркером або ж знову жертвувати одним поясом. Промоутер Джозефа, Девід Хіггінс, заявив, що вже отримав відповідну обіцянку від WBO.

Усик у коментарі після поєдинку з Дюбуа згадав Паркера у списку можливих наступних суперників. Також українець не виключає боїв з Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою, але спочатку хоче відпочити кілька місяців із сім'єю.

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону