Усик разом зі Скелею Джонсоном презентував фільм "Руйнівна машина" на фестивалі в Торонто
Український боксер Олександр Усик разом із Двейном Джонсоном прибув на показ фільму "Руйнівна машина" в Торонто.
Після успіху й 15-хвилинних овацій у Венеції фільм "Руйнівна машина" відправився на ювілейний 50-й кінофестиваль в Торонто.
Фільм з Усиком отримав довгі овації на Венеційському фестивалі: Скеля Джонсон не стримав сліз – йому пророкують Оскар
На цьому показі засвітився й Олександр Усик, який позував разом з акторами та знімальною командою. У стрічці боксер зіграв українського чемпіона зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, що став одним з кількох бійців, які здолали Марка Керра.
Головного героя стрічки грає Двейн Джонсон, а його дружину – голлівудська зірка Емілі Блант. Цю роль Скелі вже охрестили однією з найкращих робіт в кіно колишнього реслера. Джонсону навіть пророкують номінацію на Оскар.
Всесвітня прем'єра фільму запланована на 3 жовтня.
