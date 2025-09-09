Після успіху й 15-хвилинних овацій у Венеції фільм "Руйнівна машина" відправився на ювілейний 50-й кінофестиваль в Торонто.

Фільм з Усиком отримав довгі овації на Венеційському фестивалі: Скеля Джонсон не стримав сліз – йому пророкують Оскар

На цьому показі засвітився й Олександр Усик, який позував разом з акторами та знімальною командою. У стрічці боксер зіграв українського чемпіона зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, що став одним з кількох бійців, які здолали Марка Керра.

Головного героя стрічки грає Двейн Джонсон, а його дружину – голлівудська зірка Емілі Блант. Цю роль Скелі вже охрестили однією з найкращих робіт в кіно колишнього реслера. Джонсону навіть пророкують номінацію на Оскар.

Всесвітня прем'єра фільму запланована на 3 жовтня.

Director Benny Safdie introduces THE SMASHING MACHINE.



Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt and Oleksandr Usyk on stage. #TIFF50 pic.twitter.com/xYIwmvLVar — Lukas Weese (@Weesesports) September 9, 2025

