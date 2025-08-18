"У медичному центрі Національної гвардії України відбулася непересічна подія. До нацгвардійців, які проходять там реабілітацію, завітав мій друг – абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

Він відгукнувся на моє запрошення приїхати до військових – аби підтримати, надихнути та особисто висловити вдячність кожному, хто тримав і тримає стрій.

Присутність людини, яка досягла найвищих вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, – це потужне свідчення для наших воїнів: їхня боротьба має значення, і підтримка – поруч. Такі зустрічі зміцнюють моральний дух, додають сили й дарують відчуття справжньої згуртованості. Його людяність і відкритість розчулили навіть найстриманіших.

Розмова з сильним духом українцем, який знає, що таке боротьба й виснажлива праця, по-справжньому надихає. Ми поспілкувалися з військовослужбовцями, які відновлюють сили після бойових дій. У кожному – разюча стійкість і характер. Це відчувалося і в запитаннях, які вони ставили чемпіонові, і в особистих історіях, якими ділилися. Було багато щирості, навіть гумору – попри складні пережиті події.

Олександр уважно слухав, підтримував та ділився своїми життєвими правилами, які допомагають йому досягати перемоги. Дякував за службу й бажав якнайшвидшого одужання. Я вдячний Олександрові за те, що поділився незламним духом переможця. Ця зустріч доводить, що сила України – в єдності її народу", – написав екс-футболіст Динамо Владислав Ващук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що зараз Олександр Усик відновлюється від травми після перемоги над Даніелем Дюбуа 19 липня. Саме тому український боксер попросив WBO відкласти початок перемовин щодо свого наступного бою.

