Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, як повідомив дітям про напад РФ на Україну.

"Було важко. Мої діти питали мене: "Чому? Чому він хоче нас убити?" А в мене не було відповідей. А тепер у мене є відповідь. Бо вони хворі. Просто хворі", – сказав Усик в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

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До слова, Олександр Усик разом з дружиною Катериною виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 19 липня, Усик нокаутував Даніеля Дюбуа. Після перемоги над Дюбуа Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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