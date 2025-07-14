Об'єднавчий чемпіон хевівейту Усик (23-0, 14 КО) прилетів до Лондона, де у суботу, 19 липня, відбудеться його другий бій з британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який володіє чемпіонським поясом за версією IBF.

Канело зробив велику ставку на реванш Усик – Дюбуа – сума вражає

У Великій Британії Олександр Усик з’явився разом зі своїм відомийм талісманом – іграшковим віслюком на ім’я Іа. Як відомо, це подарунок боксеру від його доньки Єлизавети. Іа став супутником Усика напередодні другого бою українця проти Ентоні Джошуа та з того часу супроводжує його на всі поєдинки.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі. Перший бій між українцем та британцем, який відбувся у серпні 2023 року, завершився перемогою Усика у дев’ятому раунді технічним нокаутом.

Стали відомі точні гонорари Усика і Дюбуа за реванш – рекордні суми