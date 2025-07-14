Олександр Усик і Річард Бренсон (в центрі) на відкритті мозаїки "Боривітер" у Лондоні / Фото з прес-релізу події

Як повідомлялось раніше, Олександр Усик прибув до Лондона, де вже у суботу, 19 липня, проведе матч-реванш проти Даніеля Дюбуа. 38-річний спортсмен взяв участь у презентації відтворену мозаїку "Боривітер" художниці-шістдесятниці Алли Горської на Трафальгарській площі, повідомляє Суспільне.

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Нагадаємо, мозаїка висіла в Маріуполі в ресторані "Україна". Він тривалий час був зачинений, тому роботу Горської, яку вбили у 1970 році, бачили дуже мало людей. У 2022-му під час російського вторгнення мозаїку було пошкоджено. Наразі її доля невідома.

Аби відтворити мозаїку, залучили 15 художників-монументалістів та дослідників. Саму мозаїку команда збирала три місяці. Щоб максимально точно відтворити оригінал, з різних куточків країни та світу привезли понад 700 кг матеріалів: від непрозорого скла смальти та плитки потрібних кольорів до металевих плит і алюмінієвих ложок. Для транспортування мозаїки розробили унікальну конструкцію із 68 пазлів, які збираються на металевий каркас. Таким чином мозаїка вперше виглядає не як частина фасаду, а існує як унікальна конструкція.

Лондон став першою європейською столицею, де відкрили мозаїку. Проект підтримав англійський підприємець сер Річард Бренсон, який разом з Усиком презентував "Боривітер".