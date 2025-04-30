"Слухайте, це звичайне шоу. А от справжній бій буде 19 липня.

"Бро, просто зачекай на реванш": Усик пригрозив Дюбуа і переміг його на дуелі поглядів

Для мене те, що зробив Дюбуа, не має значення. Я готувався до цього 22 роки, адже бокс – це моє життя. Він дає мені популярність та гроші. Я люблю життя. Бокс – це життя", – сказав Усик у коментарі talkSPORT Boxing.



Нагадаємо, після офіційного оголошення поєдинку на стадіоні Вемблі відбулася традиційна дуель поглядів. Під час неї Дюбуа не стримав емоцій та штовхнув Усика, назвавши українця боягузом.

До слова, матч-реванш відбудеться 19 липня у Лондоні.

Усик уклав зухвале парі з промоутером Дюбуа – українець отримає розкішну автівку за 340 тисяч або віз з конем