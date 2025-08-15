"Усик вчора надіслав листа, в якому зазначив, що попросив про продовження контракту через травму, перш ніж йому було наказано щось робити. Що б не сталося, факт такий, що Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик звільнить місце, або він битиметься з Усиком за титул.

WBO опублікує заяву щодо цього найближчим часом, мені неофіційно сказали, яка позиція організації. Що б не трапилося, факт полягає в тому, що Джозеф Паркер або битиметься з Усиком за титул, або отримає статус чемпіона, якщо Усик звільнить пояс", – розповів промоутер Френк Воррен у коментарі SkySports.

Нагадаємо, ще у березні цього року WBO зобов'язала Олександра провести перемовини стосовно призначення дати обов'язкового бою-захисту титулу з тимчасовим чемпіоном світу Джозефом Паркером. Однак через бій проти Дюбуа організація відтермінувала захист для Усика, а наприкінці липня WBO зобов'язала боксерів протягом 30 днів провести перемовини щодо поєдинку.

